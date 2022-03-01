Европарламент выступил за расширение санкций против России

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали 1 марта резолюцию с требованием усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию. Также они выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

"За" резолюцию проголосовали 637 депутатов из 676, против выступили 13 голосовавших.

Текст документа содержит призыв к расширению сфер, подвергшихся действию санкций. "Эти меры должны быть нацелены на то, чтобы ослабить экономику и промышленную базу России, в частности — военно-промышленный комплекс", — цитирует резолюцию "Интерфакс".

Кроме того, европарламентарии выступили за ограничение импорта из России, в том числе и нефти и газа. Также они поддержали закрытие доступа к европейской финансовой системе для российских банков, отключение России и Белоруссии от системы SWIFT и запрет на "новые инвестиции ЕС в России и России — в ЕС".

Санкции против России вводятся в ответ на проведение так называемой "специальной военной операции" на Украине. В ответ премьер-министр Михаил Мишустин заявил сегодня о необходимости сделать импортозамещение основой российской экономики.

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