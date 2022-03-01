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Новости 21:19

На очередной антивоенной акции в Петербурге задержали более 90 человек

фото ЗакС политика На очередной антивоенной акции в Петербурге задержали более 90 человек

Вечером 1 марта не согласные с проведением военной спецоперации России на Украине граждане снова вышли на Невский проспект, чтобы выразить свою позицию. По данным "Бумаги", на несанкционированной акции у Гостиного двора собралось около 200 человек. 

Полиция практически сразу начала задерживать собравшихся на Невском проспекте. Одной из первых в автозак попала девушка, вставшая на колени на тротуаре. Среди задержанных оказался журналист ЗАКС.Ру Константин Леньков, выполнявший во время акции свои профессиональные обязанности. На нем был желтый жилет "Пресса" и пресс-карта. Ленькова доставили в 64-й отдел полиции, проверили его документы, сфотографировали, после чего отпустили. 

К 20:30 участок Невского проспекта у Гостиного двора уже практически опустел: более 90 человек, по данным "Бумаги", были задержаны. Последних остававшихся там граждан полиция отгоняла в метро. 

Около 21:00 была задержана еще одна девушка с плакатом, сообщила корреспондентка ЗАКС.Ру. Затем полицейские стали просить уйти от метро всех, кто стоит не в одиночестве. 

Напомним, в Петербурге шестой день подряд проходят антивоенные акции. Большинство из них проходили у Гостиного двора, однако накануне протестующие решили собраться и на Сенатской площади. На предыдущей акции полиция задержала не менее 150 человек. Всего за время протестов после начала "спецоперации" в Петербурге задержали более двух тысяч человек. 



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