Nike и Apple приостановили продажи в России

Компания Apple остановила продажу техники в России. На сайте организации при попытке купить продукт пользователя уведомляют, что доставка в настоящее время недоступна. Официальных заявлений компания пока не сделала.

Обновление 1:00 часов: В Apple подтвердили Reuters, что приостанавливают продажи в России из-за ситуации на Украине.

Nike на своем сайте уведомляет, что сейчас компания не может гарантировать доставку товара в Россию. Поэтому покупка на сайте и в приложении не доступна, заявили в организации. Там предложили клиентам посетить ближайший оффлайн-магазин.

Также временно останавливает поставки товара российским покупателям шведская компания SKF, передает ТАСС со ссылкой на Dagens Industri. Организация является крупнейшим производителем подшипников, напоминает агентство.

Ранее работу с российскими клиентами прекратили иностранные сайты по продаже одежды. Среди них Net-a-Porter, Yoox и другие. Причина - "сложившаяся ситуация", сказано, в частности, в сообщении Net-a-Porter.

Напомним, с 24 февраля Россия ведет на Украине так называемую "специальную военную операцию". Из-за этого страны и организации накладывают на российскую сторону санкции.