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Новости 0:57

Apple остановила работу Apple Pay в России

фото ЗакС политика Apple остановила работу Apple Pay в России

Компания Apple заявила об ограничении работы системы по оплате платежей Apple Pay в России, передает Reuters. По данным СМИ, организация ограничит и другие услуги. В частности, в магазине приложений не доступны за пределами страны российские государственные СМИ RT News и Sputnik News. 

В Apple заявили, что причина - действия России по отношению к Украине. Организация сообщила, что поддерживает пострадавших в конфликте. 

"Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия. Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе", - передает СМИ заявление компании.

Также в Apple подтвердили, что больше не продают свою продукцию в России. Ранее на сайте компании нельзя было приобрести товары с российской территории. 

Фото: Pixabay


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