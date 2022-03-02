Партия "специальной военной операции"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Отделение "Единой России" в Петербурге в разгар украинских событий, 1 марта, провело конференцию. На ней партийцы не только решали кадровые вопросы, но и высказывались об обстановке в мире. Делегаты аплодировали Владимиру Путину и российской армии, клеймили украинскую власть как нацистов и обсуждали противодействие "цифровым силам".

Конференцию "Единой России" открыл спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Он говорил в основном о делах внутрипартийных. Тему Украины затронул только в контексте гуманитарной помощи беженцам с Донбасса.

Гораздо более эмоционален был лидер петербургских единороссов, депутат Госдумы Сергей Боярский. Называя Украину братской землей, он высказывал всяческие слова поддержки пришедшим на эту землю российским солдатам.

- Все мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит сейчас на Донбассе, - заявил Боярский. - Наши солдаты и офицеры в данную минуту принимают участие в специальной операции по зачистке братской украинской земли от нацистской нечисти. Хочется еще раз выразить им слова поддержки и благодарности. Как и нашему лидеру, президенту Владимиру Владимировичу Путину - за принятие такого трудного, тяжелого, но необходимого решения.

Партийцы прервали выступающего аплодисментами. После небольшой паузы Боярский продолжил. Он рассказал о поддержке петербуржцами беженцев и анонсировал открытие службы психологической помощи на базе волонтерского центра ЕР. Боярский упомянул при этом информационную кампанию против действий российских властей.

- Против нас действует очень хорошо подготовленные цифровые силы, и я бы очень хотел предостеречь всех нас от раскола, - обратился секретарь отделения к однопартийцам.

Участникам конференции предстояло обновить политический совет отделения партии и президиум политсовета. Как и ожидалось, из руководящих органов убрали людей, слишком близких бывшему лидеру петербургских единороссов Вячеславу Макарову. Сам Макаров конференцию не посетил.

Процедура голосования, как обычно, была формальностью. Все решения приняли заранее, кулуарно, а делегаты только утвердили предложенных кандидатов. Во время перерыва, объявленного для процедуры волеизъявления, партийцы делились своими мыслями о событиях на Украине. В основном, пересказывали официальную позицию партии.

- Россия не воюет, - заверил ЗАКС.Ру депутат Госдумы Александр Тетердинко. - Россия проводит войсковую операцию, направленную против нациствующих, фашиствующих элементов, которые в большом количестве, к сожалению, развелись на территории Украины. Этот процесс был реализован при непосредственном участии некоторых западных государств, прежде всего - Соединенных Штатов Америки, с тем, чтобы создать, как правильно сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, "анти-Россию". Я с уважением отношусь к Украине как государству, но тот режим, который там захватил власть, - это марионетки западных стран, прежде всего - США.

На вопрос, готов ли он и его коллеги объяснять родным погибших российских солдат, за что те сложили головы, Тетердинко ответил утвердительно.

- Но я надеюсь, что таких случаев будет минимальное количество, потому что любая гибель нашего воина - это большая трагедия, - добавил депутат. - Вопрос не только в словах поддержки семьям погибших бойцов, но и в том, что эти семьи за счет средств государственного бюджета должны получать соответствующую достойную компенсацию, потому что многие семьи кормильца или одного из кормильцев теряют таким образом.

Пока в Петербурге шла конференция, в Киеве ракетами обстреляли телебашню неподалеку от Бабьего Яра. Минобороны РФ произошедшее еще не комментировало. Однако еще до обстрела через российские СМИ призвал киевлян, проживающих рядом с "ретрансляционными узлами", покинуть свои дома. Министерство заявило о намерении нанести высокоточные удары "для пресечения информационных атак против России". Ранее в социальных сетях появлялись видеозаписи взрывов от реактивных систем залпового огня в Харькове у здания обладминистрации. Минобороны РФ продолжает настаивать на том, что наносит удары только по военным объектам и обвиняет в использовании РСЗО вооруженные силы Украины.

Депутат ЗакСа Константин Чебыкин, родившийся в Севастополе и работавший замполитом Морского корпуса Петра Великого, считает, что в интернете слишком много фейковых видео и с каждым надо тщательно разбираться.

- Надо отделять настоящие и от фейковых, - поделился Чебыкин. - Яркий пример - ситуаций на острове Змеиный. Экипаж [украинские войска] уже похоронили, представили к героям, а оказалось, что все живы, всех показали, высаживающихся в Севастополе. Надо разбираться в ситуациях, касающихся взрывов или возможных диверсий.

Традиционно в конференции единороссов участвовало большое количество муниципалов. На днях они были вынуждены отменить ежегодное празднование Масленицы. Как рассказали ЗАКС.Ру участники конференции, такую рекомендацию дали в городской администрации. Глава МО "Петровский" Дмитрий Вагин хоть и согласился не проводить праздник весны, но признался, что немного сожалеет об этом.

- Жители сейчас прикованы к экранам телефонов и телевизоров, сидят в Telegram-каналах и накачиваются негативной информации, никакой отдушины не получают. Добрый, семейный праздник, выход в выходной день с детьми, наверное, был бы эмоциональной разрядкой, - рассудил Вагин.

Наконец, итоги конференции были подведены. Обошлось без сюрпризов. Делегаты одобрили предложенных кандидатов в руководящие органы, а секретарем отделения переизбрали Боярского. Закрывая мероприятие, он попросил позволить ему отступить от регламента и сказать еще несколько слов. Слова оказались примерно теми же, что и во вступительной речи, только говорил их выступавший с еще большим напором:

- Прямо в эти минуты, сейчас наши бравые солдаты и офицеры сражаются за наши жизни, свободу и будущее с нацистской сволочью на братской украинской земле. Давайте поддержим и поблагодарим их.

Зал снова ответил аплодисментами. На этот раз хлопали дольше и стоя. После раздался гимн России.

Покидая конференцию, Боярский ответил на несколько вопросов журналистов. Он вновь заявил, что на Украине идет борьба "с вооруженными до зубов нацистскими формированиями" и призвал россиян поддерживать армию и президента, а также не ходить на антивоенные митинги.

- Просто по человечески хочу сказать, что выход на митинги - не лучший способ объединяться сейчас, - высказался единоросс. - Массовые акции, по каким бы поводам они не собирались, должны быть согласованы с администрацией. Все-таки это центр, это метро. Это опасно для тех, кто в них не участвует, это отвлекает органы правопорядка от их работы. Не разделяя общество на своих и чужих и разделяя тревожность ситуации, я все-таки призываю всех соблюдать спокойствие и не выходить на несогласованные акции.

Его спросили о замалчивании количества потерь российских войск: "Вам не кажется, что народная поддержка зависит от того, каким количеством людей мы жертвуем?"

- Я уверен, что народная поддержка борьбы с нацизмом не исчисляется в жертвах или в количестве раненых. Народная поддержка исчисляется в единении и абсолютной уверенности в правоте нашей позиции, - ответил Боярский.

















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников