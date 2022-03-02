Минобороны: Российские войска установили контроль над Херсоном

В ходе продолжающейся спецоперации на Украине российские военнослужащие смогли взять под контроль Херсон, о чем 2 марта на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его выступление показал телеканал "Звезда".

Кроме того, в течение последних нескольких часов Российская армия смогла вывести из строя аппаратную телевещания в Киеве. Всего Конашенков заявил об ударах по 67 объектам военной инфраструктуры Украины. С момента введения войск на территорию соседнего государства, по официальным российским данным, уничтожено в общей сложности 58 военных украинских самолетов.

Напомним, что из-за введения российских войск на Украину 24 февраля западные страны продолжают вводить все новые и новые санкции в отношении России и представителей ее политической и финансовой элиты. Накануне президент Владимир Путин, впервые оказавшийся под персональными санкциями, запретил вывозить из страны суммы, превышающие 10 тысяч долларов.