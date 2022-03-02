Биатлонистов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение лишить права участвовать в любых проводимых им соревнованиях, а также неспортивных мероприятиях российских и белорусских спортсменов. Ограничения распространяются и на официальных лиц. Поступок объясняется несогласием с военными действиями РФ на Украине.

"Исполком считает это решение необходимым, чтобы выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом", - говорится в заявлении на сайте IBU.

Ранее аналогичные запреты международные спортивные организации ввели в отношении российских баскетбольных и футбольных команд.

Напомним, что ввод российских войск на территорию Украины 24 февраля категорически не приняли правительства большинства западных стран, ответившие на это ужесточением антироссийских санкций.