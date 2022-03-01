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Новости 19:06

Российские баскетбольные команды не смогут участвовать в соревнованиях

фото ЗакС политика Российские баскетбольные команды не смогут участвовать в соревнованиях

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой. Соответствующее заявление появилось 1 марта на сайте организации.

Согласно тексту сообщения, вплоть до нового уведомления российские команды и официальные лица не будут допущены к соревнованиям ФИБА по баскетболу и баскетболу 3x3.

Под эгидой ФИБА проходят различные соревнования по баскетболу, в том числе и чемпионат мира по этому виду спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований. Накануне об отстранении российских футбольных команд сообщили ФИФА и УЕФА. Сегодня стало известно о переносе чемпионата мира по волейболу из России.

Фото: pixabay


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