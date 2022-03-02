Полицейские задержали защитницу парка Сахарова Уткину

В парке академика Сахарова 2 марта задержали бывшего муниципального депутата Финляндского округа, активистку Светлану Уткину. Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама задержанная.

Она рассказала, что ей вменяют неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). Ранее, судя по видеозаписи в группе "Парк Академика Сахарова", сотрудники МВД предъявили Уткиной претензий из-за граффити на строительном заборе. Они заверили, что располагают видеозаписью, якобы подтверждающей, что рисовала Уткина. На заборе несколькими часами ранее появились лозунги против войны и строительства в парке.

Напомним, недалеко от парка Сахарова хотят построить школу дзюдо в честь первого тренера президента Владимира Путина Анатолия Рахлина. На ее возведение планируют потратить почти 2 млрд рублей. Местные жители выступают против стройки. Они хотят сохранить зеленую зону в фактических границах.

Жители периодически выходят на акции протеста против стройки и проводят народные сходы.