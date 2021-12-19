"Это наш парк!": жители Калининского района выступили против строительства школы дзюдо

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Днём 19 декабря в парке имени Академика Сахарова собрались десятки жителей Калининского района Петербурга, выступающие против строительства школы дзюдо Анатолия Рахлина, первого тренера президента Владимира Путина. К монументу "Колокол мира", расположенному в центре парка, пришли около 70 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Организаторы схода, активистка Светланам Уткина и мунипальный депутат МО "Финляндский округ" Мария Андриенко собирали подписи против строительства школы дзюдо и за возвращение участка будущей застройки в территорию ЗНОП, у которой отняли охранный статус еще в 2009 году. Подписанное обращение они намерены направить губернатору Александру Беглову и в другие инстанции.

Идея построить школу дзюдо в честь тренера президента появилась ещё в 2015 году. Там планируют подготовить современные помещения для занятий борьбой, фехтованием, пулевой стрельбой и другими видами спорта. Кроме спортивных секций в проекте указано наличие в здании саун, которые смогут посещать лица старше 16 лет. Банный комплекс "для взрослых" особенно возмутил местных жителей. В конце декабря определили победителя аукциона на строительство школы. Им стало ООО "КВС". К работам хотели приступить до конца 2021 года, но из-за жалоб на закупку в ФАС сроки могут сдвинутся.

Инициативная группа и раньше пыталась выйти на диалог с властями. В конце октября они пытались попасть на заседание рабочей комиссии в администрации Калининского района, чтобы высказать свое мнение о планируемом строительстве. Дальше поста охраны районной администрации активистов не пустили. Позже чиновники объяснили это желанием конструктивно обсудить строительный план "без криков и без воплей".

Часть жильцов близлежащих домов также недовольны намерениями городских властей установить в парке мощеную аллею ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Дорога из плитки шириной в несколько метров должна соединить памятник жертвам радиационных катастроф и монумент "Колокол мира".

Уткина рассказала участникам собрания, что хотела пригласить на сход депутата Законодательного собрания Елену Рахову, представляющую район в городском парламенте. Рахова, по словам Уткиной, не смогла посетить встречу, потому что у неё выходной.

Перед собравшимися выступил руководитель петербургского отделения "Другой России Э.В.Лимонова" Андрей Дмитриев. Будущее парка Сахарова ему не безразлично, поскольку он живет неподалеку и часто гуляет здесь с детьми.

— Я не очень понимаю, почему они лезут именно в парк. Посмотрите в сторону проспекта Энергетиков. Там масса промзон, которые не работают. Посмотрите в сторону проспекта Маршала Блюхера. Там масса пустырей. Почему надо лезть в парк? Не мешайте нам просто жить. Оставьте нас в покое, — сказал другоросс.

"Это наш парк!"— начал скандировать Дмитриев. В ту же секунду к лозунгу присоединились собравшиеся. Особенно громко своего лидера поддерживали другие сторонники "Другой России", которые также пришли на сход.

Перед жителями выступили член КПРФ Михаил Павлов, который призвал объединить усилия градозащитников для защиты парка, сотрудник Гидрометцентра Сергей Дроздов и депутат МО "Светлановское" Мария Воюцкая, которая рассказала о других проблемах градозащитников в Петербурге.

После выступлений возле "Колокола мира" активисты отправились на предполагаемое место постройки школы дзюдо и провели перфоманс - выстроились на пустыре в форме сердца.

После акции часть протестующих осталась, чтобы записать видеообращение Владимиру Путину, с требованием разобраться в ситуации и не допустить застройку парка, отметив возможный ущерб экологии и нехватку социальных объектов в других районах Петербурга. Также активисты обратили внимание на ушастую сову, которая гнездится в парке — стройка спорткомплекса, по их мнению, навредит краснокнижным птицам.

"Мы хотим вам сообщить, что прямо сейчас администрация города ведёт такую хозяйственную деятельность, которая самым негативным образом воздействует на нашу экологию и окружающую нас среду", - говорилось в обращении к президенту.

Полиция проведению народного схода в парке мешать не стала. Лишь несколько подозрительных человек в штатском наблюдали за происходящим на митинге, но их интерес к акции пропал, как только лидер петербургских другороссов Дмитриев покинул встречу.





















Константин Леньков