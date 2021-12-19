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Медиатека 16:57

"Это наш парк!": жители Калининского района выступили против строительства школы дзюдо

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Руфото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Днём 19 декабря в парке имени Академика Сахарова собрались десятки жителей Калининского района Петербурга, выступающие против строительства школы дзюдо Анатолия Рахлина, первого тренера президента Владимира Путина. К монументу "Колокол мира", расположенному в центре парка, пришли около 70 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Организаторы схода, активистка Светланам Уткина и мунипальный депутат МО "Финляндский округ" Мария Андриенко собирали подписи против строительства школы дзюдо и за возвращение участка будущей застройки в территорию ЗНОП, у которой отняли охранный статус еще в 2009 году. Подписанное обращение они намерены направить губернатору Александру Беглову и в другие инстанции. 

Идея построить школу дзюдо в честь тренера президента появилась ещё в 2015 году. Там планируют подготовить современные помещения для занятий борьбой, фехтованием, пулевой стрельбой и другими видами спорта. Кроме спортивных секций в проекте указано наличие в здании саун, которые смогут посещать лица старше 16 лет. Банный комплекс "для взрослых" особенно возмутил местных жителей. В конце декабря определили победителя аукциона на строительство школы. Им стало ООО "КВС". К работам хотели приступить до конца 2021 года, но из-за жалоб на закупку в ФАС сроки могут сдвинутся. 

Инициативная группа и раньше пыталась выйти на диалог с властями. В конце октября они пытались попасть на заседание рабочей комиссии в администрации Калининского района, чтобы высказать свое мнение о планируемом строительстве. Дальше поста охраны районной администрации активистов не пустили. Позже чиновники объяснили это желанием конструктивно обсудить строительный план "без криков и без воплей". 

Часть жильцов близлежащих домов также недовольны намерениями городских властей установить в парке мощеную аллею ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Дорога из плитки шириной в несколько метров должна соединить памятник жертвам радиационных катастроф и монумент "Колокол мира". 

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Уткина рассказала участникам собрания, что хотела пригласить на сход депутата Законодательного собрания Елену Рахову, представляющую район в городском парламенте. Рахова, по словам Уткиной, не смогла посетить встречу, потому что у неё выходной. 

Перед собравшимися выступил руководитель петербургского отделения "Другой России Э.В.Лимонова" Андрей Дмитриев. Будущее парка Сахарова ему не безразлично, поскольку он живет неподалеку и часто гуляет здесь с детьми. 

— Я не очень понимаю, почему они лезут именно в парк. Посмотрите в сторону проспекта Энергетиков. Там масса промзон, которые не работают. Посмотрите в сторону проспекта Маршала Блюхера. Там масса пустырей. Почему надо лезть в парк? Не мешайте нам просто жить. Оставьте нас в покое, — сказал другоросс. 

"Это наш парк!"— начал скандировать Дмитриев. В ту же секунду к лозунгу присоединились собравшиеся. Особенно громко своего лидера поддерживали другие сторонники "Другой России", которые также пришли на сход. 

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Перед жителями выступили член КПРФ Михаил Павлов, который призвал объединить усилия градозащитников для защиты парка, сотрудник Гидрометцентра Сергей Дроздов и депутат МО "Светлановское" Мария Воюцкая, которая рассказала о других проблемах градозащитников в Петербурге. 

После выступлений возле "Колокола мира" активисты отправились на предполагаемое место постройки школы дзюдо и провели перфоманс - выстроились на пустыре в форме сердца. 

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После акции часть протестующих осталась, чтобы записать видеообращение Владимиру Путину, с требованием разобраться в ситуации и не допустить застройку парка, отметив возможный ущерб экологии и нехватку социальных объектов в других районах Петербурга. Также активисты обратили внимание на ушастую сову, которая гнездится в парке — стройка спорткомплекса, по их мнению, навредит краснокнижным птицам. 

"Мы хотим вам сообщить, что прямо сейчас администрация города ведёт такую хозяйственную деятельность, которая самым негативным образом воздействует на нашу экологию и окружающую нас среду", - говорилось в обращении к президенту. 

Полиция проведению народного схода в парке мешать не стала. Лишь несколько подозрительных человек в штатском наблюдали за происходящим на митинге, но их интерес к акции пропал, как только лидер петербургских другороссов Дмитриев покинул встречу. 


Константин Леньков


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