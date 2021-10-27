В администрация Калининского района ответили противникам школы дзюдо в парке Сахарова

В администрации Калининского района рассказали ЗАКС.Ру, почему 26 октября в здание не пустили противников строительства школы дзюдо имени Анатолия Рахлина, первого тренера Владимира Путина, в парке Академика Сахарова. В пресс-службе пояснили, что формат рабочей комиссии, которая проходила в тот день, не предусматривает "трибуну" для общественности.

— Это не встреча была с населением. Там был строительный план, где сотрудники садово-паркового хозяйства отметили буквально каждое дерево, каждый куст. У нас была задача разобраться во всем спокойно, без криков и без воплей. Для этого не нужна трибуна. Не нужна такая атмосфера, которую создала госпожа Уткина, - прокомментировала пресс-секретарь районной администрации Юлия Лебединова.

Накануне, экс-депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина собрала группу из десяти человек и отправилась к администрации района, чтобы попасть на заседание рабочей комиссии и высказать свое недовольство планами по строительству спорткомплекса и дороги к нему на территории парка Академика Сахарова. Встретиться с чиновниками обеспокоенным жителям так и не удалось.

Лебединова рассказала, что знает о сообщениях в интернете от недовольных активистов, но отметила, что приглашать кого-либо и не планировалось. Для работы специалистов, которые решали вопросы пересадки деревьев, мнение общественности не требовалось. Она также опровергла предположения о возможных рисках для близлежащих домов при строительстве.

— Ни одному чиновнику не хочется, чтобы на его территории обрушился дом с жителями. То, что заявляется в социальных сетях часто не соответствует действительности. Если бы там действительно были противопоказания по грунтам, то никто бы не стал там ничего проектировать. Те заявления, что Уткина постоянно транслирует в эфире - они не соответствуют действительности. Когда начинаешь людям спокойно объяснять это — они это слышать и принимать к сведению не хотят, - добавила Лебединова.

В администрации отметили, что строительство социального объекта на этом участке подразумевалось еще с 90-х годов.

Споры вокруг строительства спорткомплекса на территории парка Академика Сахарова продолжаются не первый год. На возведение школы дзюдо готовы выделить до 1,9 млрд рублей. Соответствующее извещение об открытом конкурсе разместил комитет по государственному заказу в начале октября. Прием заявок продлится до конца месяца. К строительству планируют приступить до конца 2021 года.

Константин Леньков