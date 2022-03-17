Задержанной в парке Сахарова активистке Уткиной диагностировали перелом ноги  

Активистке Светлане Уткиной, задержанной днем 17 марта в парке имени Академика Сахарова, диагностировали перелом ноги, сообщила ЗАКС.Ру экс-депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева. Предположительно, она получила травму во время задержания. В медучреждение Уткину доставила скорая прямо из 21-го отдела полиции.

Каруличева рассказала, что из-за повреждений Уткина не может наступить на ногу. Ей наложили гипс. Она предположила, что Уткина могла потерять сознание, поскольку часть случившегося не помнит. Полиция не сопровождала Уткину в больницу. Ее отпустили из отдела с обязательством о явке. На задержанную составили протокол о доставлении с отметкой, что она не подчинилась законному требованию сотрудника полиции. В протоколе говорится, что активистка, находясь в парке Академика Сахарова, якобы нарушала общественный порядок и отказывалась показывать документы силовикам.

Напомним, Уткину задержали, когда она пыталась препятствовать проведению строительных работ в парке. Она состоит в инициативной группе жильцов, которые выступают против застройки парка, в котором городские власти хотят возвести школу дзюдо имени первого тренера президента Владимира Путина Анатолия Рахлина. Во время задержания силовики применили к защитнице парка физическую силу.

Ранее активистку уже задерживали в парке за граффити на строительном заборе, которое якобы нарисовала Уткина. Ее признали виновной в неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и арестовали на семь суток.

Константин Леньков