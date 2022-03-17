Полицейские задержали активистку Уткину в парке Сахарова

Днем 17 марта сотрудники полиции задержали бывшего муниципального депутата Светлану Уткину в парке Академика Сахарова. Она пыталась помешать работам по строительству здания школы дзюдо имени Анатолия Рахлина. Уткина сообщила ЗАКС.Ру, что полицейские во время задержания вели себя грубо.

- Приехала полиция. Они даже не сказали, что произошло. Они просто скрутили меня и забрали, протащив по земле. Сделали очень больно, я думаю, что мне что-то повредили. Нужно побои снимать, - сказала Уткина.

Уткина добавила, что с полицейскими был мужчина, одетый "по гражданке", который вел ее вместе с силовиками. Во время задержания он якобы ударил ее ногой.

На видео, опубликованном в группе "Парк Академика Сахарова", полицейские волочат бывшего мундепа по земле. Также на записи слышны слова, предположительно, одного из силовиков, который говорит об "оказании сопротивления сотрудникам полиции" и жалуется, что его якобы ударили по руке и ноге. В конце двухминутного ролика Уткина кричит "Мне больно, отойдите от меня".

Предположительно, защитницу парка Сахарова доставят в 21-й отдел полиции. Уткина сообщила знакомым, что ей угрожают уголовной ответственностью, но что именно ей вменяют - неизвестно.

В начале марта полицейские уже задерживали Уткину. Якобы она нарисовала на строительном заборе призывы остановить строительство спортшколы имени первого тренера президента Владимира Путина Анатолия Рахлина.

Споры вокруг будущего комплекса вблизи парка Сахарова продолжаются не первый год. Местные жители и активисты регулярно проводят митинги и собрания, требуя перенести место стройки, на которую власти готовы потратить около двух миллиардов рублей.

Константин Леньков