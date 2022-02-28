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Новости 16:35

Полиция оттесняет защитников парка Академика Сахарова от строительной техники

фото ЗакС политика Полиция оттесняет защитников парка Академика Сахарова от строительной техники

Неподалеку от парка имени Академика Сахарова в Калининском районе Петербурга 28 февраля полиция пытается пресечь попытки местных активистов помешать застройщику ООО "КВС" начать работы. По словам активистки Светланы Уткиной, рабочие хотят выгрузить строительный забор для последующей установки по периметру будущей стройки школы дзюдо. 

Уткина рассказала ЗАКС.Ру, что она вместе с другими активистами встала "в сцепку" перед погрузчиком. Сотрудники правоохранительных органов попытались их остановить, но не смогли. Уткина заявила, что силовики решили вызвать подкрепление. 

В последний раз инициативная группа противостояла рабочим 25 февраля. Тогда Уткина встала под бульдозер, чтобы остановить крупную технику. Она считает, что работы ведутся незаконно.  

Напомним, недалеко от парка Сахарова хотят построить школу дзюдо в честь первого тренера президента Владимира Путина Анатолия Рахлина почти за два млрд рублей. Местные жители выступают против стройки. Они хотят сохранить зеленую зону, а также убеждены, что строительство может навредить близлежащим домам и нанести ущерб экологии. 

Жители Калининского района периодически выходят на акции протеста против стройки и проводят народные сходы. 

Константин Леньков


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