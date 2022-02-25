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Новости 12:17

Защитники парка Академика Сахарова встали под бульдозер

фото ЗакС политика Защитники парка Академика Сахарова встали под бульдозер

Утром 25 февраля строители начали работы вблизи парка имени академика Сахарова в Калининском районе Петербурга. Застройщик ООО "КВС" хочет проложить временную дорогу до места строительства школы дзюдо. Противники застройки парка намерены помешать работам и встали под бульдозеры, сообщила ЗАКС.Ру активистка Светлана Уткина. Судя по фотографиям, опубликованным в группе "Парк Академика Сахарова", у бульдозеров собрались около 15 человек. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Уткина заявила, что рабочие начали строительство с нарушениями. По ее словам, временная дорога к будущему объекту должна проходить через дворы, а не с проспекта Маршала Блюхера. 

Кроме того, для прокладки маршрута рабочим потребуется вырубить 74 дерева, среди которых лиственницы, дубы, ивы и рябины. Уткина считает, что застройщик получил порубочный билет незаконно. Управление садово-паркового хозяйства проводило осмотр деревьев в неположенный период, когда, по словам активистки, на деревьях нет листьев. 

- Первый порубочный выдан 25 ноября 2019 года. Это уже не тот период, когда можно выдавать, но он закончен. У него два года срок. А новый, мы выяснили, выдан 25 февраля. Порубочный выдается на основании осмотра СПХ, а СПХ проверяет только в вегетативный период — когда листья есть, - сказала Уткина.  

На месте дежурят сотрудники полиции. Каких-либо попыток вмешаться в ситуацию с их стороны пока не предпринималось. 

фото предоставлены Светланой Уткиной

Напомним, в непосредственной близости к парку хотя построить школу дзюдо в честь первого тренера президента Владимира Путина Анатолия Рахлина. Местные жители выступают против строительства и периодически проводят собрания и акции протеста. На строительство школы потратят почти два миллиарда рублей. 


Константин Леньков


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