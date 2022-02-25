Защитники парка Академика Сахарова встали под бульдозер

Утром 25 февраля строители начали работы вблизи парка имени академика Сахарова в Калининском районе Петербурга. Застройщик ООО "КВС" хочет проложить временную дорогу до места строительства школы дзюдо. Противники застройки парка намерены помешать работам и встали под бульдозеры, сообщила ЗАКС.Ру активистка Светлана Уткина. Судя по фотографиям, опубликованным в группе "Парк Академика Сахарова", у бульдозеров собрались около 15 человек.

В разговоре с ЗАКС.Ру Уткина заявила, что рабочие начали строительство с нарушениями. По ее словам, временная дорога к будущему объекту должна проходить через дворы, а не с проспекта Маршала Блюхера.

Кроме того, для прокладки маршрута рабочим потребуется вырубить 74 дерева, среди которых лиственницы, дубы, ивы и рябины. Уткина считает, что застройщик получил порубочный билет незаконно. Управление садово-паркового хозяйства проводило осмотр деревьев в неположенный период, когда, по словам активистки, на деревьях нет листьев.

- Первый порубочный выдан 25 ноября 2019 года. Это уже не тот период, когда можно выдавать, но он закончен. У него два года срок. А новый, мы выяснили, выдан 25 февраля. Порубочный выдается на основании осмотра СПХ, а СПХ проверяет только в вегетативный период — когда листья есть, - сказала Уткина.

На месте дежурят сотрудники полиции. Каких-либо попыток вмешаться в ситуацию с их стороны пока не предпринималось.







фото предоставлены Светланой Уткиной

Напомним, в непосредственной близости к парку хотя построить школу дзюдо в честь первого тренера президента Владимира Путина Анатолия Рахлина. Местные жители выступают против строительства и периодически проводят собрания и акции протеста. На строительство школы потратят почти два миллиарда рублей.

Константин Леньков