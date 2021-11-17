ФАС обнулила итоги конкурса на строительство спорткомплекса в парке Сахарова

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок постановила отменить итоги рассмотрения поступивших заявок на контракт по строительству спорткомплекса в парке Академика Сахарова за 1,9 млрд рублей. Соответствующая отметка об отмене протоколов определения поставщика появилась на портале госзакупок днем 17 ноября.

- Нам пришли предписания, мы рассмотрели, какие нарушения обнаружила ФАС. Наши специалисты уже сегодня занимаются внесением изенений в части устранений этих нарушений. Сегодня они приведут документацию в тот вид, который просит ФАС, - рассказали ЗАКС.Ру в комитете по строительству.

Ранее на нарушения жаловался местный житель Алексей Николаев, так как в аукционной документации, по его мнению, заказчик не обосновал место строительства, чем якобы мог нарушить права жителей Калининского района. Саму жалобу ФАС признала необоснованной, но обнаружила другие нарушения.

ФАС обязала заказчика работ - комитет по государственному заказу Петербурга устранить нарушения в конкурсной документации в соответствии с законом и назначить новую дату окончания подачи заявок в срок до 30 ноября. Протоколы подведения итогов отменили. Ранее победителем аукциона выбрали ООО "КВС".

Жители Калининского района, где собираются возвести возвести современный спортивный комплекс, названный в честь первого тренера Владимира Путина Анатолия Рахлина, не первый год протестуют против строительства объекта. Они требуют изменить место строительства, ссылаясь на нехватку подобной инфраструктуры в других районах. Кроме того, противники школы дзюдо предполагают, что стройка может навредить экологии и близлежащим домам. В администрации района, впрочем, эти опасения считают беспочвенными.

Константин Леньков