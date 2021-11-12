ФАС нашел нарушения в закупке на строительство школы дзюдо в парке Сахарова

Вечером 11 ноября на портале госзакупок появилось уведомление о приостановке процедуры определения поставщика на строительство спортивного комплекса в парке Академика Сахарова за 1,9 млрд рублей в части заключения контракта. Этому предшествовала проверка Федеральной антимонопольной службы из-за жалобы жителя Калининского района. Автор обращения, специалист в области государственного заказа Алексей Николаев считает, что при проведении конкурса заказчик СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" якобы мог нарушить права и законные интересы жителей города. В ФАС жалобу признали необоснованной, но выявили нарушения в действиях заказчика.

В ходе проверки антимонопольная служба нашла нарушение заказчиком законодательства о контрактной системе в сфере закупок - в конкурсной документации критерии оценки заявок были представлены не в полном объеме. ФАС передаст материалы для возбуждения административного дела, а также обязала заказчика устранить нарушения. Текст решения подготовят позже.

- Попробовать стоило. В рамках этой процедуры Федеральная антимонопольная служба провела внеплановую проверку и фактически вынесла предписание перенести данную закупочную процедуру, потому что вынесла предписание внести в нее изменения, - считает Николаев.

В результатах определения поставщика победителем аукциона указано ООО "КВС".

Николаев уверен, что выбор места для строительства спорткомплекса имени первого тренера Владимира Путина Анатолия Рахлина в документации не обоснован. Он сослался на результаты общественных слушаний о вопросе застройки зеленой зоны, опубликованные на сайте администрации Калининского района в августе 2018 года. Тогда из 378 поступивших заявлений лишь четверо граждан поддержали идею разместить школу дзюдо в парке Сахарова.

В своей жалобе Николаев просил отметить закупку, провести внеплановую проверку, а также обязать заказчика устранить нарушения федерального законодательства в сфере закупок и привлечь к административной ответственности должностных лиц - сотрудников ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", которые отвечали за размещение конкурсной документации.

Извещение о проведении аукциона на строительства многофункционального спортивного комплекса на улице Замшина появилось на сайте госзакупок в начале октября. Против строительства спорткомплекса выступают активисты и жители Калининского района, недовольные грядущим сокращением территории парка Сахарова. Они также считают, что стройка может повредить близлежащие дома и причинить ущерб экологии. В местной администрации заявили, что опасения общественников не обоснованы. К строительству объекта планировали приступить до конца 2021 года.

Константин Леньков