Суд продолжил допрашивать свидетелей по делу экс-депутата Резника

В Октябрьском районном суде Петербурга 2 марта состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении экс-депутата Заксобрания Максима Резника. Его обвиняют в покупке 18,2 граммов растительного наркотика. В суде допросили следователя Дмитрия Карпукова, ответственного за обыск в квартире родственника политика. Также на заседании просмотрели видеозаписи, сделанные во время следственных мероприятий.

На заседании 2 марта следователь снова не смог ответить на вопросы адвоката Резника Михаила Пашинского. Прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам фотографий с обыска из дела родственника Резника. Представитель подсудимого Пашинский попросил свидетеля показать, где на снимках изображены банки Mentos, в одной из которых якобы был наркотик. Карпукову найти фотографию банки не удалось - часть изображений из-за некачественной печати оказалась неинформативной. На вопрос, снимал ли он их вообще, следователь затруднился ответить.

Прокурор решил зачитать старые показания Карпукова, чтобы внести ясность. Пашинский спросил у следователя, открывали ли он или кто-то еще банку Mentos, в которой якобы был наркотик. Карпуков ответил отрицательно. Однако в показаниях на стадии предварительного расследования он указывал, что в банке содержалось растительное вещество со специфическим запахом. Как ему удалось узнать о содержимом банки, не открывая ее - Карпуков ответить не смог.

- Когда человек так не помнит, есть такие костыли, в виде допроса на стадии предварительного расследования. Вроде "Вот раньше вы давали такие показания, может они вам помогут что-то вспомнить". И он говорит, что они достоверны, - сказал Пашинский в разговоре с ЗАКС.Ру.

Следующее заседание назначили 9 марта. На нем собираются допросить понятого и оперуполномоченного, присутствовавших на обыске.

Напомним, уголовное дело в отношении оппозиционера возбудили вскоре после объявления даты выборов депутатов Законодательного собрания. Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Из-за невозможности покинуть квартиру Резник хотел подать документы через нотариуса, однако следователь запретил ему это делать. Позже Резнику удалось признать запрет незаконным в Городском суде, однако принять участие в выборах он так и не смог. Сейчас оппозиционер хочет добиться от Следственного комитета компенсации в размере одного миллиона рублей.

Константин Леньков