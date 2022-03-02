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Новости 15:19

Путин дал отсрочку от армии сотрудникам IT-компаний

фото ЗакС политика Путин дал отсрочку от армии сотрудникам IT-компаний

Президент России Владимир Путин подписал 2 марта указ о мерах по развитию сферы информационных технологий, сообщили в Кремле. Ранее о введении мер поддержки отрасли сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно тексту указа, кабмин должен будет предусмотреть выделение средств аккредитованным организациям в IT-сфере, которые уйдут на повышение зарплаты и улучшение жилищных условий сотрудникам этих компаний. Кроме того, эти организации смогут получать льготные кредиты на развитие по ставке не выше 3 %.

До конца 2024 года для аккредитованных организаций устанавливается "нулевой" налог на прибыль. Организации освобождаются от валютного, налогового контроля, а равно и от других видов государственного и муниципального надзора на срок до трех лет.

Сотрудникам таких предприятий обещана отсрочка от армии вплоть до достижения ими 27-летия. Отсрочка будет действовать на период работы в таких организациях.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз отключил от SWIFT российские банки, попавшие под санкции.


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