Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро

Европейский союз 2 марта запретил каким-либо способом отправлять купюры евро на территорию России. Информация об этом появилась в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — цитирует документ РИА "Новости".

Запрет обладает некоторыми исключениями. В частности, физические лица смогут ввозить евро на территорию России для личных нужд во время путешествия.

Ранее Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT в рамках санкций из-за "специальной военной операции" на Украине.

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