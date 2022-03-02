ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:31

Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро

фото ЗакС политика Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро

Европейский союз 2 марта запретил каким-либо способом отправлять купюры евро на территорию России. Информация об этом появилась в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — цитирует документ РИА "Новости".

Запрет обладает некоторыми исключениями. В частности, физические лица смогут ввозить евро на территорию России для личных нужд во время путешествия.

Ранее Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT в рамках санкций из-за "специальной военной операции" на Украине.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама