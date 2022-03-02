Законопроект о наказании за фейки об армии внесен в Госдуму

Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время военных операций, внесены в Госдуму, сообщило 2 марта ТАСС. Законопроект предусматривает до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации.

"Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы, — заявил соавтор законопроекта, депутат Госдумы Василий Пискарев ("Единая Россия"). — Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы".

По словам Пискарева, законопроект не является самостоятельным. Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Предполагается, что инициатива преодолеет все три чтения в ближайшее время.

О разработке законопроекта о наказании за фейки об армии стало известно в последний день зимы. Его необходимость Пискарев объяснил большим количеством недостоверной информации о так называемой "специальной военной операции" на Украине.

Ранее секретарь регионального отделения "Единой России" Сергей Боярский заявил на брифинге, что рассмотрение законопроекта в Госдуме состоится в эту пятницу, 4 марта. Ради этого планируется созвать "экстренное, внеочередное заседание", добавил он.

"Мы считаем необходимым сделать шаг по зачистке интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции, а сейчас это ни в какие ворота не лезет. Тысячи ложных сообщений вводят в заблуждение не только жителей нашей страны, но и жителей Украины", — сообщил Боярский журналистам.