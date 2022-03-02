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Новости 17:50

"Остановитесь": Поклонская призвала украинцев и россиян к единению и миру

фото ЗакС политика "Остановитесь": Поклонская призвала украинцев и россиян к единению и миру

Экс-депутат Госдумы, а ныне замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская вновь выступила по ситуации на Украине. Свое обращение она опубликовала 2 марта в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, сейчас уже не найдется нужных слов, способных примирить два народа. "Каждый говорит так: "Мы победим, потому что мы за правое дело, с нами Бог". И у каждого свои лозунги: "украинцы борются за свою землю и свободу", "русские своих не бросают"", — отметила бывшая депутат и добавила, что "это тупик".

"Те, кто сейчас ненавидят русских или украинцев, либо слишком восхищаются или превозносят одну нацию над другой, незаметно становятся инструментом по уничтожению целого мира. Остановитесь, пожалуйста! Мне кажется, мы зашли слишком далеко, и пора брать на себя смелость за будущее самостоятельно, не передавая его в руки тех, у кого оружие",  — призвала Поклонская. По ее мнению, "нужно не разделяться, а объединиться друг с другом — без выяснения, кто патриот, а кто нет".

Ранее Поклонская уже высказывалась по ситуации со "специальной военной операцией". В первый день боевых столкновений на Украине она призвала жителей этой страны "не брать оружие, а сдавать его".

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской


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