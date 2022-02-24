Поклонская призвала украинцев не брать, а сдавать оружие

Экс-депутат Госдумы, а ныне замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к украинцам с призывом "не брать оружие, а сдавать его". Обращение появилось 24 февраля в Telegram-канале чиновницы.

"Не берите оружие, а сдавайте его, — написала Поклонская. — Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года".

По словам бывшего депутата, русские и украинцы — "родные", хотя и живут в различных государствах. Вину в развернувшемся конфликте она возложила на президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский прекрасно понимает, что сегодня толкает свой собственный народ в пучину кровопролития. Оценив обстановку, ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьём людей в Одессе и бомбивших Донбасс. По всей видимости, он не может этого сделать, потому что сам является заложником в руках этих преступников", — выразила уверенность Поклонская.

Открытая фаза конфликта на Украине началась утром 24 февраля, о чем сообщил президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил боестолкновения необходимостью "демилитаризовать" Украину, а заодно зачистить ее от нацистов. В ответ на военные действия Чехия и Латвия прекратили выдачу виз россиянам, а глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала "масштабные санкции" против России. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Столтенберг сообщил об отсутствии у альянса планов отправить солдат на Украину.

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской