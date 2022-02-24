Столтенберг: У НАТО нет планов по направлению войск на Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Столтенберг сообщил, что силы Североатлантического альянса не будут размещены на территории Украины, равно как нет планов по направлению их в страну, информирует РИА "Новости".

Тем не менее немногим ранее Столтенберг осудил военизированное проникновение на Украину, заявив о "грубом нарушении международного права".

Старт "специальной военной операции" на Украине был дан Владимиром Путиным ранним утром четверга, 24 февраля.

В Кремле, комментируя ситуацию, высказались о том, что "в идеале Украину следует зачистить от нацистов".