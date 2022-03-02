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Новости 18:26

Дзюба высказался о событиях на Украине

фото ЗакС политика Дзюба высказался о событиях на Украине

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба опубликовал 2 марта в Instagram пост, посвященный событиям на Украине и вокруг нее. Футболист заявил, что не является экспертом в политике, но свое мнение у него есть.

"Я против любой войны, — написал Дзюба. — Война — это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы. Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены".

При этом нападающий выступил против "двойных стандартов". По его мнению, "всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается". Также он пожаловался на "злобу, грязь и желчь", якобы льющиеся сейчас "на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии".

"Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом", — резюмировал футболист.

Ранее стало известно о решении ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от соревнований.

Фото: pixabay


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