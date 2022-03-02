Беглов создал оперативный штаб по поддержанию экономической и социальной стабильности

В Петербурге создан оперативный штаб "по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности", сообщили 2 марта в пресс-службе губернатора. Предполагается, что он будет координировать развитие экономики города и и обеспечение социальной стабильности, говорится в сообщении Смольного.

Штаб возглавил градоначальник Александр Беглов, заместителем которого назначен вице-губернатор Алексей Корабельников. Также в состав штаба вошли территориальные руководители федеральных органов, местные чиновники, а также представители бизнес-среды.

"Штаб будет работать во взаимодействии с федеральной Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций", — сообщили в Смольном.

Ранее Беглов заявил, что западные санкции "не помешают" развитию Петербурга.