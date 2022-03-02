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Новости 19:49

В Ленобласть въехали 124 беженца с Донбасса

фото ЗакС политика В Ленобласть въехали 124 беженца с Донбасса

На территорию Ленинградской области самостоятельно въехали беженцы из ДНР и ЛНР. По сообщению главы регионального комитета по социальной защите Анастасии Толмачевой, 124 человека сейчас проживают у родственников и друзей.

"Регион готов полностью поддержать беженцев, им предоставляется: выплата в размере 10 тысяч рублей, гуманитарная помощь, временное размещение, помощь в трудоустройстве, определении детей в образовательные учреждения, — перечислила чиновница. — Также по телефону 8-800-350-06-05 дается полный алгоритм действий — как встать на учет в отделы внутренних дел, получить медицинскую помощь и полис ОМС, какие документы нужны для выплат".

Из числа приехавших 63 человека лично предоставили на рассмотрение необходимые документы, уточнили в комитете. Сейчас они проходят согласование на получение обещанных выплат.

Ранее власти Ленобласти заявили о готовности принять 1 500 беженцев с территории Донбасса. Первые 400 человек должных были прибыть поездом, но выезд был отменен.


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