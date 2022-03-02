Переговоры с Украиной намечены на четверг

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в том же составе, что и ранее, сообщил 2 марта глава миссии Владимир Мединский. По его словам, украинские переговорщики выехали к месту встречи и сейчас находятся в пути. Прибыть они должны утром в четверг.

"Мы приехали пораньше, как и договаривались. Они, наверное, будут завтра с утра. С пониманием относимся к сложности их логистики", — приводит "Интерфакс" слова Мединского. Сами переговоры состоятся в Брестской области Белоруссии.

Глава российской делегации сообщил, что в повестку нового раунда переговоров входят вопросы, связанные с прекращением огня. По его словам, в ходе первой встречи стороны "в общем-то, нашли взаимопонимание", но по наиболее принципиальным положениям "украинская сторона взяла время на размышление и на консультации с Киевом".

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Позже президент Украины Владимир Зеленский высказался о необходимости полного прекращения огня до того, как продолжать обсуждение.