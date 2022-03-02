Лавров заявил о возможности "жить и развиваться" за "железным занавесом"

Россия будет жить и развиваться даже в том случае, если Запад решит опустить "железный занавес", предположил 2 марта глава МИД Сергей Лавров. Он также напомнил о том, что в свое время "железный занавес" уже "опускал" премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

"Всем понятно, что строить "железный занавес" — это удел тех, кто мыслит прежними категориями: категориями колониализма, неоколониализма. Но если так Запад решил, то, я вас уверяю, мы найдем возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнеры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную недоговороспособность", — приводит слова министра РБК.

"Уверен на 100 %, что мы сдюжим с санкциями Запада", — счел нужным добавить Лавров.

Кроме того, глава МИД высказался о том, в каких границах, с точки зрения российского руководства, должны быть признаны ЛНР и ДНР. По его словам, республики Донбасса должны занять границы Луганской и Донецкой областей.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала российский бизнес "стать национальным" и не допустить роста цен на базовые продукты, лекарства и стройматериалы.