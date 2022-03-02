Матвиенко призвала бизнес "стать национальным" и не допустить подорожания основных продуктов

Глава Совфеда Валентина Матвиенко посвятила свое выступление на заседании 2 марта последствиям новых экономических санкций, которые ввели против России западные страны из-за военной спецоперации на Украине. Чиновница обратилась и к коллегам, и к бизнесу, призвав последний в новейших тяжелых условиях "стать национальным" и не допустить роста цен на базовые продукты, лекарства и стройматериалы. Впрочем, власть, по ее мнению, должна ему посильно в этом помочь.

"В условиях беспрецедентных санкций против России сейчас самое главное - всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работать бизнесу, частной инициативе, предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Включить все наши возможности, потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники", - приводит фрагмент речи Матвиенко ТАСС.

Накануне президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что из-за нестабильности рубля после новых санкций россияне проявили "гиперэмоциональное" потребительское поведение. Представитель Кремля при этом уверен, что покупки соотечественников станут более осмысленными.

Напомним, что из-за ввода российских войск на Украину все большее и большее число компаний отказывается иметь дело с Россией. Некоторые отечественные автомобильные заводы уже испытывают проблему с нехваткой комплектующих.