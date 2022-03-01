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Новости 14:20

Песков констатировал "гиперэмоциональную реакцию" россиян на падение рубля

фото ЗакС политика Песков констатировал "гиперэмоциональную реакцию" россиян на падение рубля

Волатильность курса валют, продолжающаяся после введения российских войск на Украину, привела к не самым рациональным поступкам россиян на рынке, отметил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Впрочем, чиновник полагает, что их поведение как покупателей в нынешнем виде вряд ли сохранится надолго.

"Что касается такой гиперэмоциональной реакции потребителей, к сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется всем пожелать спокойствия, выразить уверенность, что через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут, и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хэджированию рисков", - произнес официальный представитель Кремля в эфире радиостанции "Маяк".

Напомним, что с началом спецоперации на Украине, случившимся 24 февраля, и доллар, и евро успели обновить на московской бирже исторические максимумы. На фоне финансово-экономической турбулентности, усугубленной все более жесткими западными санкциями, Центробанк поднял ключевую ставку, а Сбербанк - ставку по ипотечному кредиту. Накануне, 28 февраля, Владимир Путин утвердил пакет контрсанкций, призванных стабилизировать экономику и положение бизнеса.


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