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Новости 9:45

Собянин отменил QR-коды в Москве

фото ЗакС политика Собянин отменил QR-коды в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин подписал распоряжение, по которому с 3 марта от жителей больше не требуется предъявление QR-кода, подтверждающего иммунитет к коронавирусу, при посещении различных публичных заведений и учреждений. К последним относятся театры, музеи, концертные залы, спортивные площадки, кафе и бары. Эпидемиологическую ситуацию во вверенном ему субъекте Федерации Собянин характеризует как приходящую в норму.

Смягчились также формулировки в городском противоэпидемическом законодательстве, касающиеся пожилых москвичей: теперь людям старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания, только рекомендуют придерживаться домашнего режима, а не обязывают две группы лиц его соблюдать.

Накануне режим QR-кодов, вызывавший нынешней зимой активный протест со стороны рестораторов, отменили и в Петербурге: новая версия противоэпидемического постановления вступит в силу с 4 марта.


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