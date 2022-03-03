Собянин отменил QR-коды в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин подписал распоряжение, по которому с 3 марта от жителей больше не требуется предъявление QR-кода, подтверждающего иммунитет к коронавирусу, при посещении различных публичных заведений и учреждений. К последним относятся театры, музеи, концертные залы, спортивные площадки, кафе и бары. Эпидемиологическую ситуацию во вверенном ему субъекте Федерации Собянин характеризует как приходящую в норму.

Смягчились также формулировки в городском противоэпидемическом законодательстве, касающиеся пожилых москвичей: теперь людям старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания, только рекомендуют придерживаться домашнего режима, а не обязывают две группы лиц его соблюдать.

Накануне режим QR-кодов, вызывавший нынешней зимой активный протест со стороны рестораторов, отменили и в Петербурге: новая версия противоэпидемического постановления вступит в силу с 4 марта.