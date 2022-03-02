С пятницы в Петербурге отменяют QR-коды

Начиная с 4 марта власти Петербурга смягчают антиковидные правила в городе, сообщил в среду вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. В связи с "улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки" изменения в постановление № 121 внес Александр Беглов.

Так, с 4 марта в Петербурге отменяется необходимость предъявлять QR-код при посещении торжественной регистрации брака и рождения, при входе в рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры. Равным образом QR-код не потребуется на входе в досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия.

Также с 4 марта отменяется дистанционный режим работы для сотрудников старше 60 лет или же имеющих хронические заболевания. Равным образом для этих людей перестает быть обязательным режим самоизоляции.

Одновременно без согласования с властями Петербурга разрешается проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятия численностью до 100 человек. В то же время максимальное количество зрителей в кинотеатрах, театрах, цирках и концертных залах ограничивается 2 000 человек.

Прочие ограничения, включая обязанность ношения масок, продлеваются до 30 апреля.