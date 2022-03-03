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Новости 10:17

Милонов предложил прокурору лишать должностей и мандатов за "очернение России"

фото ЗакС политика Милонов предложил прокурору лишать должностей и мандатов за "очернение России"

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов отметил для себя, что с начала российской спецоперации на Украине число публичных фейков о военных действиях выросло на порядок. Его особое внимание привлекают россияне, находящиеся на госслужбе или занимающие выборные должности, которые участвуют в дезинформировании населения. Столь же недопустимым ему представляется "подрыв авторитета и очернение России" со стороны представителей власти. Милонов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с идеей ввести новую практику: лишать должностей и мандатов тех, кто замечен в перечисленных им действиях.

"Конечно, граждане имеют право на выражение собственного мнения и несогласия с теми или иными событиями. Однако, ни в одном законе и правовой норме не сказано, что распространение "вредоносной информации" является неотъемлемым правом гражданина", - подчеркнул депутат на своей странице "ВКонтакте".

Отметим, что накануне в Госдуму внесли законопроект, по которому за распространение недостоверных сведений о военных действиях РФ предусматривается до 15 лет лишения свободы.


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