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Новости 10:59

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Паралимпийских играх

фото ЗакС политика Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Паралимпийских играх

Международный паралимпийский комитет изменил свое предыдущее решение и все-таки отстранил от проводимых им соревнований, начинающихся в эти дни в Пекине, российских и белорусских спортсменов из-за военных действий РФ на Украине.

"Это означает, что спортсмены-паралимпийцы из этих стран больше не будут допущены к участию в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года", - говорится в заявлении.

В мотивировочной части также указывается, что сразу несколько сборных отказались участвовать в турнире, если до него допустят российскую и белорусскую команды. Еще накануне комитет был согласен на участие этих двух сборных, но только под нейтральными флагами.

Ранее российские футбольные и баскетбольные команды отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА, УЕФА и ФИБА. Аналогичным образом поступил с российскими и белорусскими спортсменами Международный союз биатлонистов.

Напомним, что беспрецедентные санкции в отношении России, ее чиновников, бизнесменов и спортсменов начались после введения российской армии на Украину 24 февраля под предлогом защиты местного населения, а также "демилитаризации и денацификации" соседнего государства. Меньше чем за неделю, по официальным данным, погибло уже 498 российских военнослужащих.


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