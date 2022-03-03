Петербург замкнул тройку регионов с наибольшей заболеваемостью COVID-19 за прошедшие сутки

В России за сутки диагностировали 93 026 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 4 429 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалсяь 781 человек (на два меньше, чем накануне). Сумели поправиться 170 689 человек.

Тройка регионов – лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Свердловская область (4 797), за ней следуют Самарская область (3 874) и Петербург (3 562). В Петербурге за минувшие сутки скончались 65 человек с инфекцией.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.

Отметим, что на текущей неделе правительства обеих столиц объявили об отмене режима QR-кодов, требовавшихся при посещении публичных мест.