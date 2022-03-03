Лавров заметил на Украине "неонацизм" по отношению к евреям

Министр иностранных дел Сергей Лавров заочно ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который ранее отказался верить в то, что на Украине торжествует нацизм. Таким образом француз поставил под сомнение официальные цели российской военной спецоперации на Украине, а именно "демилитаризацию и денацификацию". По замечанию Лаврова, ему особенно неприятно слышать упрек во лжи от лидера страны-союзницы. Об этом пишет ТАСС.

В представлении российского чиновника, Макрон попросту не замечает, "насколько похожим является происходящее на Украине и по отношению к евреям, и по отношению к русским — агрессивные высказывания, факельные шествия, — много-много просто физических преступлений, в том числе на Донбассе". К канцлеру ФРГ Олафу Шольцу у Лаврова тоже имеются упреки: тот, в свою очередь, не замечает "геноцида" на Украине, о котором постоянно заявляет российское руководство.

Напомним, что спецоперация РФ длится с 24 февраля, и с самого ее начала россияне в ежедневном режиме узнают о все новых ограничениях и санкциях и об уходе западных компаний с отечественного рынка. Процесс сопровождается нестабильностью курса рубля.