IKEA приостановила работу в России

Основанная в Швеции торговая группа ИКЕА объявила о приостановке работы в России и Белоруссии. Будут закрыты все магазины и остановлены онлайн-продажи, объявили в компании.

Свое решение в ИКЕА объяснили продолжающимися боевыми действиями на территории Украины.

Ранее о приостановке работы в России ранее заявил целый ряд крупных торговых сетей и производителей. В их числе — H&M, Nike, Toyota, Hyundai, Lexus и другие.

Российские войска начали "специальную военную операцию" на территории Украины с утра 24 февраля. Спустя неделю министерство обороны РФ впервые озвучило данные о потерях. По сообщению Минобороны, погибли 498 военнослужащих российской армии. Украина опровергает эту информацию и заявляет о более существенных потерях ВС РФ.