ФСИН потребовала заменить наказание Соболь реальным сроком

Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить юристке Любови Соболь наказание по "санитарному делу" с ограничения свободы на реальный срок, сообщил 3 марта ТАСС. Адвокат соратницы Навального сообщил, что ничего не знает о требованиях ФСИН.

"В суд поступило ходатайство ФСИН о замене ограничения свободы лишением свободы в отношении Соболь, ранее осужденной по уголовному делу по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", — приводит ТАСС сообщение суда.

В свою очередь, адвокат Любови Соболь заявил, что не получал никаких бумаг от ФСИН. "Я пока ничего не слышал, никакие бумаги мне не поступали. Так как у нее нигде не было ранее условного срока, то я не знаю, каким образом они могут что-то заменить на реальный", — приводит слова Владимира Воронина Znak.com.

Сама Соболь на известие отреагировала с иронией. "ФСИН просит о реальном сроке для Соболь по второму делу, сообщили РИА Новости в суде" А по пятому и десятому пока не попросили? Недоработка!" — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что защита Олега Навального (брата оппозиционера Алексея Навального) обжаловала замену ему условного срока на реальный.

Фото: Telegram-канал Любови Соболь