Защита Олега Навального обжаловала замену ему реальным сроком условного

Защита Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, обжаловала судебное решение о замене ему условного срока реальным, сообщил 2 марта "Интерфакс".

"Постановление Люблинского суда обжаловано в апелляционном порядке", — заявил Параскевов "Интерфаксу".

Напомним, 18 февраля Люблинский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания лишением свободы в колонии строгого режима. Сам подсудимый на заседании отсутствовал. По сообщению судьи, он купил билеты на Кипр в сентябре 2021 года, данных о его возвращении у ФСИН нет.

В беседе с "Интерфаксом" Параскевов допустил возможность отъезда его подзащитного из России. При этом адвокат уточнил, что не располагает точными сведениями об этом.

Олег Навальный был осужден в начале августа 2021 года к году условного срока по так называемому "санитарному делу" — разбирательству о призывах к несанкционированным акциям 23 января 2021 года, связанным с возвращением Алексея Навального в Россию.