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Защита Олега Навального обжаловала замену ему реальным сроком условного

фото ЗакС политика Защита Олега Навального обжаловала замену ему реальным сроком условного

Защита Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, обжаловала судебное решение о замене ему условного срока реальным, сообщил 2 марта "Интерфакс".

"Постановление Люблинского суда обжаловано в апелляционном порядке", — заявил Параскевов "Интерфаксу".

Напомним, 18 февраля Люблинский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания лишением свободы в колонии строгого режима. Сам подсудимый на заседании отсутствовал. По сообщению судьи, он купил билеты на Кипр в сентябре 2021 года, данных о его возвращении у ФСИН нет.

В беседе с "Интерфаксом" Параскевов допустил возможность отъезда его подзащитного из России. При этом адвокат уточнил, что не располагает точными сведениями об этом.

Олег Навальный был осужден в начале августа 2021 года к году условного срока по так называемому "санитарному делу" — разбирательству о призывах к несанкционированным акциям 23 января 2021 года, связанным с возвращением Алексея Навального в Россию.


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