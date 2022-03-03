ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:31

В ожидании протестов МВД пригрозило ответственностью за несанкционированные мероприятия

фото ЗакС политика В ожидании протестов МВД пригрозило ответственностью за несанкционированные мероприятия

Министерство внутренних дел выпустило 3 марта предупреждение об ответственности за участие в несогласованных акциях. В ведомстве сообщили о проведении "комплекса дополнительных мероприятий" в связи с призывами к протестным акциям.

"В сети Интернет распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. Руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации даны поручения руководителям территориальных органов МВД России о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", — гласит сообщение на сайте МВД.

По сообщению ведомства, попытки провести несогласованные акции в российских городах будут "незамедлительно пресечены". Организаторам и участникам протестных мероприятий грозят привлечением к ответственности.

Накануне вечером у Гостиного двора в Петербурге состоялась седьмая по счету акция протеста против того, что в Кремле именуют "специальной военной операцией". О том, что там происходило, читайте в материале ЗАКС.Ру.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама