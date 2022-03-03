В ожидании протестов МВД пригрозило ответственностью за несанкционированные мероприятия

Министерство внутренних дел выпустило 3 марта предупреждение об ответственности за участие в несогласованных акциях. В ведомстве сообщили о проведении "комплекса дополнительных мероприятий" в связи с призывами к протестным акциям.

"В сети Интернет распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. Руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации даны поручения руководителям территориальных органов МВД России о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", — гласит сообщение на сайте МВД.

По сообщению ведомства, попытки провести несогласованные акции в российских городах будут "незамедлительно пресечены". Организаторам и участникам протестных мероприятий грозят привлечением к ответственности.

Накануне вечером у Гостиного двора в Петербурге состоялась седьмая по счету акция протеста против того, что в Кремле именуют "специальной военной операцией". О том, что там происходило, читайте в материале ЗАКС.Ру.