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Новости 16:05

Кинотеатры обратились к правительству с просьбой о поддержке

фото ЗакС политика Кинотеатры обратились к правительству с просьбой о поддержке

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке в связи с отказом западных компаний демонстрировать фильмы в России, сообщил 3 марта Znak.com. По данным издания, в письме правительству говорится о риске потерять до 80% выручки из-за решения зарубежных студий и нехватки отечественных лент.

"Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта, и их дальнейший выпуск отложен на неопределенный срок. К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяют закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. К тому же выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным нам причинам перенесен с ближайших дат или вовсе отменен, несмотря на то что эти фильмы получили государственную поддержку на производство", — говорится в обращении ассоциации.

Кинопрокатчики указали на проблемы с поставками оборудования и запчастей в условиях санкций и выразили мнение, что Минкульт и Фонд кино "обязаны" приступить в кратчайшие сроки к поддержке проката отечественного кино в российских кинотеатрах.

Ранее в Минкульте заявили о переносе времени выхода отечественных кинопремьер из-за приостановки выпуска зарубежных лент в России, связанного со "специальной военной операцией" на Украине. Так, студия Warner Bros отменила прокат "Бэтмена" за день до премьеры. Также о приостановке выпуска лент на российские экраны сообщили в студии Disney.

Фото: pixabay


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