Лавров заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "специальную военную операцию" на Украине "вынужденным решением". По его словам, Россия готова к переговорам, но не намерена останавливать ведущиеся на территории соседней страны действия.

"Это вынужденное решение потому, что [на Западе] нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается, с 1991 года", — цитирует слова министра РИА "Новости". Как заявил Лавров, "мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности России".

При этом Лавров сообщил о готовности России обсуждать гарантии безопасности "и Украины, и всей Европы". "Я очень надеюсь, что сейчас "перебесятся" наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия", — высказался министр.

Ранее Лавров заявил о якобы процветающем на Украине неонацизме.