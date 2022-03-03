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Новости 16:22

Лавров заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине

фото ЗакС политика Лавров заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "специальную военную операцию" на Украине "вынужденным решением". По его словам, Россия готова к переговорам, но не намерена останавливать ведущиеся на территории соседней страны действия.

"Это вынужденное решение потому, что [на Западе] нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается, с 1991 года", — цитирует слова министра РИА "Новости". Как заявил Лавров, "мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности России".

При этом Лавров сообщил о готовности России обсуждать гарантии безопасности "и Украины, и всей Европы". "Я очень надеюсь, что сейчас "перебесятся" наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия", — высказался министр.

Ранее Лавров заявил о якобы процветающем на Украине неонацизме.


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