ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:45

В Красногвардейском районном суде к задержанному на митинге не пускают адвоката

фото ЗакС политика В Красногвардейском районном суде к задержанному на митинге не пускают адвоката

К задержанному 2 марта участнику антивоенной акции у Гостиного двора Кириллу Левину не пускают защитника в Красногвардейский районный суд Петербурга, сообщила ЗАКС.Ру мать активиста Светлана Уткина.

Защитница Левина адвокат Ирина Щербакова рассказала ЗАКС.Ру, что сотрудники суда отказываются пропускать ее. Она отметила, что у нее есть все необходимые документы. 

- Не пропускают. Говорят, если понадобится, то адвокатов вызовут и их не волнует, что есть и ордер, и доверенность. Говорят звонить в канцелярию. Дают телефоны, по которым не отвечают. Их просто не существует, - рассказала Щербакова. 

Что именно вменяют Левину, неизвестно. Адвокат не может с ним связаться. 

Напомним, по наблюдениям ЗАКС.Ру на протестной акции 2 марта у станции метро "Гостиный двор" задержали более 240 человек. Полиция говорит о 286 задержанных. Правозащитники - о 300 с лишним.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама