В Красногвардейском районном суде к задержанному на митинге не пускают адвоката

К задержанному 2 марта участнику антивоенной акции у Гостиного двора Кириллу Левину не пускают защитника в Красногвардейский районный суд Петербурга, сообщила ЗАКС.Ру мать активиста Светлана Уткина.

Защитница Левина адвокат Ирина Щербакова рассказала ЗАКС.Ру, что сотрудники суда отказываются пропускать ее. Она отметила, что у нее есть все необходимые документы.

- Не пропускают. Говорят, если понадобится, то адвокатов вызовут и их не волнует, что есть и ордер, и доверенность. Говорят звонить в канцелярию. Дают телефоны, по которым не отвечают. Их просто не существует, - рассказала Щербакова.

Что именно вменяют Левину, неизвестно. Адвокат не может с ним связаться.

Напомним, по наблюдениям ЗАКС.Ру на протестной акции 2 марта у станции метро "Гостиный двор" задержали более 240 человек. Полиция говорит о 286 задержанных. Правозащитники - о 300 с лишним.