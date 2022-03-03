Генпрокуратура разглядела экстремизм в пацифистских акциях

Генеральная прокуратура выпустила 3 марта заявление в связи с массовыми акциями против так называемой "специальной военной операции" на Украине. Участникам таких мероприятий пригрозили уголовными делами по статье об экстремизме.

По версии прокуратуры, "в условиях беспрецедентной информационной атаки" на Россию в интернете распространяются призывы к проведению "якобы мирных "антивоенных" акций". "Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности", — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Выход на несогласованные антивоенные акции может повлечь возбуждение уголовного дела по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), проинформировали граждан в Генпрокуратуре. Там же добавили, что "каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка".

Отметим, что это не первое такое выступление официального ведомства по поводу пацифистских акций в стране. Сегодня же МВД сочло нужным предупредить об ответственности за участие в несогласованных акциях.