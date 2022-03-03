ФАС: С сегодняшнего дня три торговые сети ограничили наценку на социально значимые товары

С 3 марта "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" ограничили наценку на ряд социально значимых товаров на уровне 5 %, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. По данным ведомства, подобное самоограничение является добровольным, оно распространяется на все регионы присутствия торговых сетей.

Ограничение наценки коснется четырех категорий товаров. Это молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар и овощи из "борщевого набора". Для информирования клиентов такие товары снабдят специальными ценниками.

Ранее ФАС сообщила, что ограничение наценки на социально значимые товары введут в магазинах таких торговых сетей, как "Ашан", "Атак", "Магнит" и "О'Кей".

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