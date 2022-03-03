Петербургский вуз отчислил двух студентов за участие в протестах

Два студента отчислены из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета после того, как были задержаны на несанкционированных акциях. О решении комиссии ректората известила пресс-служба учебного заведения под заголовком "Время ответственности".

"В связи со злостными нарушениями Устава и правил внутреннего распорядка Педиатрического университета, поведением, не совместимым с высоким званием врача и студента медицинского вуза, приняты решения об отчислении [двоих учащихся]", — отчиталась пресс-служба СПбГПМУ.

Кроме того, комиссия ректората рассмотрела персональные дела сотрудников, "подписавших письма, направленные на радикализацию общества и экстремистские проявления". Часть работников заявила о нежелании продолжать трудиться в государственных учреждениях, сообщили в медвузе.

"Кроме того, в ходе бесед выяснилось, что персональными данными некоторых сотрудников без их согласия воспользовались экстремистские группировки, — говорится в сообщении. — По данным фактам также принимаются меры".

Администрация вуза также призвала сотрудников и студентов избегать участия в несанкционированных акциях. Напомним, с 24 февраля каждый вечер у Гостиного двора в Петербурге собираются противники спецоперации на Украине. Как прошла седьмая по счету акция, читайте в материале ЗАКС.Ру.