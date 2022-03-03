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Новости 19:25

В Ленобласти отменили QR-коды

фото ЗакС политика В Ленобласти отменили QR-коды

Правительство Ленинградской области отменило с 3 марта необходимость предъявлять QR-коды при посещении большинства общественных мест. Соответствующие поправки в антиковидное постановление внес в четверг губернатор региона Александр Дрозденко.

Без QR-кода можно попасть в музеи, театры, фитнес-центры, торговые комплексы, кинотеатры и салоны красоты. При этом требование ношения масок по-прежнему сохраняется.

"Плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае QR-код пригодится", — отметили в пресс-службе администрации региона.

Ранее стало известно об отмене с 4 марта обязательных QR-кодов в Петербурге.


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