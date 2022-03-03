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Путин обещал выплаты семьям погибших на Украине солдат - более 13 млн рублей

фото ЗакС политика Путин обещал выплаты семьям погибших на Украине солдат - более 13 млн рублей

Президент России Владимир Путин во время своего обращения 3 марта рассказал о выплатах, которые получат семьи военных, погибших во время "специальной военной операции" на Украине. 

- Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность отечества, за наш народ, за народ России, - сказал Путин. 

Он заявил, что семьи погибших получат страховое обеспечение и единовременное пособие - 7,42 млн рублей. Также каждый член семьи будет получать ежемесячную денежную компенсацию, сказал президент. Он добавил, что считает нужным установить дополнительную выплату каждой семье погибшего силовика - 5 млн рублей. 

Деньги получат и раненые солдаты, сказал Путин. По его словам, им назначат страховку и единовременное пособие за травму. Если солдат из-за ранения будет признан негодным к службе, то получит пособие в 2,9 млн рублей, а при инвалидности - ежемесячную компенсацию, сообщил глава России. 

Он отметил, что перечисленные меры уже предусмотрены законом. При этом, Путин решил ввести дополнительные выплаты для раненых - по 3 млн рублей.

Президент не сообщил, сколько российских солдат ранено и погибло во время военной операции. Он упомянул только про одного погибшего человека. 

Напомним, Путин 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. По официальным данным Минобороны России, в соседней стране погибло 498 военнослужащих

София Саттарова


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