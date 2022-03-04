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Совет Федерации в пятницу обсудит законопроект о наказании за фейки о военных

фото ЗакС политика Совет Федерации в пятницу обсудит законопроект о наказании за фейки о военных

Закон о введении уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России может быть рассмотрен в Совете Федерации уже в эту пятницу, 4 марта, передает ТАСС

Верхняя палата парламента объявила о проведении внеочередного заседания для "скорейшего рассмотрения ряда социально-экономических инициатив". Состоится заседание во второй половине дня, когда инициативы пройдут чтения в Государственной думе. В повестку дня, как сообщает информационное агентство, включен также законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о действиях российской армии. Согласно документу, максимальное наказание за публикацию фейков о военных может составить до трех лет ограничения свободы. Если человек знал, что его сообщение недостоверно или публикация привела к тяжким последствиям, срок заключения может составить до 15 лет. 

Также в пятницу в Совфеде могут рассмотреть законопроект о расширении мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданства, инициативу о комплексе социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса в условиях западных санкций и другое. 

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях вооруженных сил России будет рассмотрен 4 марта на внеочередном заседании Госдумы. 


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